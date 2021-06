Beiersdorf : Jefferies relève sa recommandation

Jefferies relève sa recommandation sur Beiersdorf de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 91 à 120 euros, voyant 'du ciel bleu et une éclaircie à venir' pour le fabricant allemand de cosmétiques et d'adhésifs.



Alors que le nouveau PDG Vincent Warnery doit faire ses débuts avec les semestriels le 5 août prochain, le broker pense maintenant que Beiersdorf est capable de surprendre à la hausse le consensus au cours de l'exercice 2021.



'Cela permet de gagner du temps pour redresser Nivea et reconstruire des marges', estime Jefferies qui redevient positif alors que l'action est selon lui 'proche d'un creux de valorisation par rapport aux pairs'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.