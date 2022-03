Beiersdorf : Beiersdorf reste à achat

Stifel réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 113 euros sur Beiersdorf, anticipant pour le groupe allemand de cosmétiques la présentation d'un 'début d'année vigoureux, qui devrait soutenir l'optimisme sur le titre à court terme'.



Le broker indique ajuster de +0,5% ses projections de ventes et de profits opérationnels pour 2022 et 2023, pour refléter une attente plus forte de croissance organique des ventes, à +8,5%, pour son activité grand public au premier trimestre 2022.



Dans l'attente du point d'activité trimestriel du 28 avril, Stifel estime que 'une absence d'avertissement sur les marges et une amélioration séquentielle des ventes devraient continuer de soutenir encore la surperformance de l'action'.



