Beiersdorf : le titre grimpe après un bon début d'année

Le titre du spécialiste des soins de la peau Beiersdorf grimpe ce mercredi à la Bourse de Francfort et signe la plus forte hausse du DAX après que le groupe allemand a fait état d'un 'bon début d'année'.



A 15h30, l'action du propriétaire de la crème Nivea et des formules luxueuses La Prairie s'adjuge plus de 2%, contre un repli de 0,3% pour l'indice des grandes capitalisations allemandes.



Beiersdorf a fait part mercredi d'une croissance organique de 6,3% de ses ventes sur le premier trimestre, là où les analystes ne tablaient que sur une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 3% à données comparables.



Sa filiale Tesa, qui fabrique des adhésifs pour l'industrie, a notamment vu ses ventes progresser de 23,6% en données organiques sous l'effet d'une forte demande des secteurs de l'électronique et de l'automobile.



Si le groupe de Hambourg estime qu'il reste difficile de fournir une prévision pour l'exercice 2021 du fait d'une visibilité jugée 'limitée' pour cause de pandémie, il dit toujours viser une croissance de ses ventes cette année.



