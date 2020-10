Beiersdorf : retour à une légère croissance organique

28/10/2020 | 10:51

Beiersdorf, le propriétaire de la marque Nivea, a annoncé mercredi qu'il avait renoué avec une très légère croissance organique au troisième trimestre, une performance toutefois insuffisante pour faire oublier le net repli de son activité sur les neuf premiers mois de l'année.



Beiersdorf a fait état ce matin d'une croissance organique de 0,2% au titre de son troisième trimestre, sous l'effet notamment de gains de parts de marché dans les produits de soin pour la peau.



Le groupe allemand, également propriétaire des marques Labello et Hansaplast, ajoute avoir réalisé sur la période janvier-septembre un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros, contre 5,7 milliards d'euros sur la même période de l'an dernier, soit une chute de 8,5% de son activité.



A périmètre comparable et taux de change constants, c'est-à-dire en données organiques, le repli du chiffre d'affaires se limite à 7,1%, à comparer avec une baisse de 10,7% sur les six premiers mois de l'année.



Pour 2020, Beiersdorf a indiqué s'attendre à ce que l'évolution de son chiffre d'affaires soit globalement en ligne avec le repli enregistré sur les neuf premiers mois de l'année.



Les investisseurs, inquiets d'un possible reconfinement de l'économie allemande, boudaient ces chiffres et passaient vendeurs sur la valeur, qui cédait plus de 4,7% dans les premiers échanges.



