Beiersdorf : un relèvement de broker soutient les cours

Le titre Beiersdorf est l'une des rares valeurs du DAX à gagner du terrain mardi à la Bourse de Francfort après un relèvement d'opinion de Berenberg.



Le broker est passé de 'vendre' à 'conserver' sur l'action, qu'il estime désormais correctement valorisée, et a relevé son objectif de 93 à 94 euros.



'Depuis notre ré-initiation de couverture du 15 octobre 2019, le titre Beiersdorf a chuté de 10%, ce qui en fait la plus mauvaise performance du secteur de la grande consommation au sein de notre univers sur la période', écrit Berenberg dans une note de recherche.



Vers 12h00, l'action Beiersdorf gagnait environ 0,8%.



