Beiersdorf veut continuer à progresser en 2023 - le dividende reste stable

HAMBOURG (dpa-AFX) - Une bonne demande a été le moteur du groupe de biens de consommation Beiersdorf l'an dernier. Selon un communiqué publié mercredi, le groupe de la Dax a pu augmenter sensiblement son chiffre d'affaires et son bénéfice. Pour l'année en cours, le groupe hambourgeois vise une nouvelle croissance. Malgré la bonne évolution des affaires l'an dernier, l'entreprise ne veut maintenir le dividende qu'à 70 centimes d'euros. Les analystes attendaient en moyenne 72 cents, soit un peu plus.

Cela n'a pas été bien accueilli sur le marché boursier. L'action a perdu plus de deux pour cent dans les premiers échanges, mais est ensuite repassée dans le vert et a finalement progressé d'environ 0,4 pour cent. Cela fait maintenant plusieurs années que Beiersdorf ne modifie pas son dividende, a critiqué l'analyste Celine Pannuti de la banque américaine JPMorgan. Pourtant, la société hambourgeoise avait elle-même laissé entrevoir une possible augmentation. D'une manière générale, il manque également des informations sur les futures distributions aux actionnaires, par exemple sous forme de dividendes et de rachats d'actions, a ajouté l'expert Bruno Monteyne du cabinet d'analyse américain Bernstein Research.

Actuellement, Beiersdorf se concentre sur les acquisitions et les fusions, a déclaré le président de l'entreprise Vincent Warnery. L'entreprise cherche surtout à faire des acquisitions dans le domaine des soins du visage haut de gamme. De plus, la rentabilité doit encore être améliorée. Ce n'est qu'ensuite que les dividendes seront versés.

En attendant, les affaires vont bien pour Beiersdorf. "Pour la première fois depuis deux décennies, nous enregistrons une croissance organique des ventes à deux chiffres", a déclaré le président de l'entreprise Warnery. Les marques de soins pour la peau Eucerin et Aquaphor ont pour la première fois dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires nominal, trois ans plus tôt que prévu.

L'année 2022 a été exigeante à bien des égards, a écrit le PDG de Beiersdorf dans le rapport annuel. La guerre en Ukraine, les bouleversements géopolitiques, les taux d'inflation élevés et les hausses de coûts dramatiques ainsi que les nombreux goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement ont marqué l'année dernière, a-t-il ajouté. En 2023, il y aura encore de nombreux bouleversements sur les marchés et des incertitudes.

Pour l'année en cours, le groupe de la Dax s'attend à une augmentation de son chiffre d'affaires par ses propres moyens de l'ordre d'un pourcentage moyen à un chiffre, a indiqué Beiersdorf à Hambourg. Ce chiffre ne tient pas compte des effets de change et de portefeuille. La marge d'exploitation ajustée (marge Ebit) devrait être légèrement supérieure à celle de l'année précédente. Alors que la marge de l'activité cosmétique, avec des marques comme Nivea, Eucerin, Hansaplast et La Prairie, devrait s'améliorer de 0,50 point de pourcentage pour atteindre 12,8 %, l'entreprise prévoit une marge légèrement inférieure à celle de l'année précédente (16,7 %) pour Tesa, son activité adhésive plus petite, en raison des investissements prévus, par exemple dans la numérisation.

En 2022, le chiffre d'affaires a augmenté de 15,4 pour cent pour atteindre 8,8 milliards d'euros, notamment grâce à des augmentations de prix. Par nos propres moyens, la croissance a été de 10,2 pour cent. La croissance a donc légèrement diminué au quatrième trimestre, alors qu'elle était encore de 11,1 pour cent au cours des neuf premiers mois.

Beiersdorf peut s'enorgueillir d'une évolution toujours forte des produits dermatologiques comme Eucerin ou Aquaphor, et Nivea affiche également une croissance robuste. L'entreprise a connu une forte croissance en Amérique du Nord et du Sud. En revanche, la marque de soins de luxe La Prairie a de nouveau été affectée par le lockdown partiel en Chine au quatrième trimestre, a-t-on indiqué. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de la marque de soins de luxe a augmenté de près de 2 %.

L'activité de Tesa a notamment bénéficié l'an dernier d'une bonne activité électronique en Asie et d'une nette reprise de l'activité avec les constructeurs automobiles.

Le résultat opérationnel ajusté (Ebit) a progressé de près de 17% à 1,16 milliard d'euros. La marge correspondante s'est élevée à 13,2 pour cent. Au final, le bénéfice s'est établi à 771 millions d'euros, contre 655 millions un an plus tôt. Les chiffres ont été à peu près conformes aux attentes des analystes.

Beiersdorf maintient ses activités en Russie. "Nous avons laissé certains produits dans le pays pour que personne ne puisse voler la marque Nivea à Beiersdorf", a déclaré Warnery. Alors que les produits Nivea pour les soins de base de la peau et du corps, tels que le gel douche, le déodorant ou le shampooing, sont toujours présents sur les étagères russes, le groupe a cessé de vendre Tesa et La Parairie. La Russie n'a jamais été un marché important pour Beiersdorf, a souligné le dirigeant. Avant la guerre d'Ukraine, le pays représentait deux pour cent du chiffre d'affaires du groupe, contre environ 0,7 pour cent actuellement. Beiersdorf emploie actuellement 200 personnes dans le pays /mne/knd/jha/.