L'été est la saison de la protection solaire - encore plus importante avec le changement climatique ?

BERLIN (dpa-AFX) - L'été qui s'annonce invite aux sorties en plein air et aux bains de soleil - mais un rayonnement UV intense peut s'avérer dangereux. "Le risque d'attraper un coup de soleil dépend de la position du soleil et est particulièrement élevé pendant les mois d'été, de juin à août, ainsi qu'à midi, entre 11 et 15 heures", a déclaré le dermatologue Mark Berneburg à l'agence de presse allemande.

Plus la peau est exposée aux rayons UV de manière intensive et fréquente, plus le risque de cancer de la peau est élevé. L'intensité du rayonnement UV va-t-elle encore augmenter avec le changement climatique ? "Un climat plus chaud n'entraîne pas automatiquement une augmentation du rayonnement UV", a expliqué Andreas Matzarakis du Centre de recherche médico-météorologique du Service météorologique allemand (DWD). Selon lui, on ne sait pas encore exactement comment le rayonnement sera modifié par le changement climatique.

"De manière générale, il faut dire que le rayonnement UV est soumis à de très fortes variations". L'intensité dépendrait de différents facteurs comme la couverture nuageuse, la situation géographique et l'altitude. Le changement climatique ne modifie donc pas nécessairement l'intensité du rayonnement, mais bien le comportement des gens pendant leurs loisirs : Lorsqu'il fait de plus en plus chaud, les gens passent plus de temps dehors et au soleil.

Les rayons UV peuvent provoquer des modifications nocives dans le patrimoine génétique des cellules de la peau, ce qui augmente à long terme le risque de cancer de la peau blanc et noir, comme l'a expliqué Berneburg. Les coups de soleil cloqués, les expositions longues et régulières au soleil, mais aussi les séances de solarium sont en partie responsables, comme l'a déclaré le secrétaire général de la Société allemande de dermatologie.

Le risque de cancer de la peau est particulièrement élevé chez les personnes à la peau claire. Et les enfants sont également très exposés : "Enfin, les plus petits portent un risque particulièrement élevé, car chez les enfants, les mécanismes de protection de la peau contre les rayons UV, comme la formation de pigments et de callosités, ne sont pas encore suffisamment développés". C'est pourquoi le dermatologue conseille d'appliquer de la crème, de porter un chapeau et d'éviter les bains de soleil pendant les périodes les plus ensoleillées.

Dans sa campagne actuelle, l'Office fédéral de la protection contre les radiations (BfS) demande aux villes et aux communes de prendre des mesures de protection contre les UV plus étendues, comme la création de places ombragées supplémentaires. La protection solaire est une tâche qui incombe à toute la société, à chaque grande ville et à chaque commune, surtout dans le cadre de la crise climatique, a déclaré la présidente de l'OFSP, Inge Paulini. Il est possible de créer davantage de places à l'ombre en augmentant la végétation urbaine ou en installant des voiles d'ombrage dans les écoles. Les manifestations sportives ou culturelles devraient être organisées de manière à ce que les gens ne soient pas obligés de rester en plein soleil à midi.

L'Office fédéral des statistiques (Destatis) avait indiqué mardi que le nombre de traitements hospitaliers pour cancer de la peau avait fortement augmenté au cours des 20 dernières années. En 2021, 105 700 personnes ont été hospitalisées pour un diagnostic de cancer de la peau, soit près de 75 pour cent de plus qu'en 2001.

Selon les experts de la santé, l'augmentation de l'espérance de vie contribue entre autres à cette tendance. Le manque de protection solaire et le manque de sensibilisation au problème il y a des décennies, ainsi que le changement de comportement en matière de loisirs, sont également considérés comme des facteurs.

Selon les données de Destatis, environ 4100 personnes sont décédées en 2021, soit 55 pour cent de plus qu'en 2001 (2600 décès). Comme pour la plupart des cancers, les personnes âgées sont les plus touchées : La moitié des personnes décédées d'un cancer de la peau en 2021 avaient 80 ans ou plus./bum/DP/zb