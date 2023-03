Rebond en Europe avec les PMI chinois et les résultats de sociétés

PARIS, 1er mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mercredi dans les premiers échanges pour la première séance du mois de mars, tirées par une amélioration de l'activité manufacturière en Chine et de solides résultats d'entreprises en Europe.



À Paris, le CAC 40 prend 0,27% à 7.287,60 points vers 08h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,52% grâce aux valeurs minières. À Francfort, le Dax s'octroie 0,27%.



L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,31%, le FTSEurofirst 300 de 0,32% et le Stoxx 600 de 0,11%.



Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent également un rebond à Wall Street avec une hausse de 0,19% pour le Dow Jones , de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,23% pour le Nasdaq .



La séance du jour est animée en partie par les indices manufacturiers. En Chine, l'activité manufacturière a progressé en février à un pic depuis avril 2012, avec un indice à 52,6 après 50,1 en janvier, selon les données officielles publiées mercredi.



Les investisseurs attendent désormais à partir de 08h50 GMT les chiffres de l'activité manufacturière en Europe et aux Etats-Unis, qui pourraient fournir des indications sur l'évolution de la conjoncture.



La tendance positive reste cependant prudente en raison des craintes sur l'inflation alors que les chiffres des prix à la consommation en Allemagne seront connus à 13h00 GMT. Les données publiées la veille ont montré une accélération inattendue de l'inflation en France (+7,2% sur un an) et en Espagne (+6,1% sur un an), un nouveau casse-tête pour la Banque centrale européenne (BCE) qui pourrait être contrainte de durcir son resserrement monétaire.



Les marchés tablent désormais sur une augmentation des taux de la BCE de 150 points de base supplémentaires d'ici la fin de l'année, ce qui porterait le taux de dépôt à 4%.



En Bourse, sur le plan sectoriel, les ressources de base



(3,05%), en tête du Stoxx 600, profitent des données sur les PMI chinois.



Dans les valeurs individuelles, plusieurs publications d'entreprises animent également les échanges, à commencer par Atos qui bondit de 10,04% à la faveur d'un retour à la croissance de son chiffre d'affaires en 2022.



BNP Paribas recule de 2,99% après l'annonce de la sortie de l'Etat belge de son capital, tandis que le groupe de mode SMCP prend 6,28% avec le lancement du processus de vente d'une participation d'AlixPartners à son capital.



Ailleurs en Europe, Puma recule de 2,02%, le groupe allemand ayant annoncé s'attendre à une quasi stabilité de son bénéfice d'exploitation cette année.



Beiersdorf cède 1,11%, le fabricant de la crème Nivea prévoyant un ralentissement de la croissance organique de ses ventes cette année.



Le constructeur britannique de logements Persimmon plonge de 8,36% après un avertissement sur ses résultats annuels. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)