Tchibo veut supprimer environ 300 emplois

HAMBOURG (dpa-AFX) - Le groupe de commerce et de café hambourgeois Tchibo veut supprimer environ 300 postes d'ici la fin de l'année. Cela concerne également l'administration à Hambourg, a déclaré un porte-parole de l'entreprise à l'agence de presse allemande. "Après une nette augmentation du personnel pendant la pandémie, nous allons ainsi ramener les structures à leur niveau d'avant Corona". Cela devrait se faire en supprimant les postes non occupés, en mettant fin aux contrats temporaires et aux fluctuations. "Des licenciements secs ne peuvent toutefois pas être exclus", a déclaré le porte-parole. Les employés avaient déjà été informés des plans en avril.

Auparavant, le quotidien "Die Welt" en avait fait état. Le journal se réfère à une lettre interne. Il y a quelques semaines seulement, les employés ont été informés que l'augmentation annuelle habituelle des salaires ne serait pas accordée cette année.

Le groupe de café emploie encore environ 7100 personnes en Allemagne, ce qui représente plus de 11 000 emplois avec les activités à l'étranger. Tchibo appartient à 100 % à la holding Maxingvest, dans laquelle une partie de la famille Herz de Hambourg a regroupé ses participations. Le deuxième pilier de Maxingvest est la participation majoritaire dans le fabricant hambourgeois de Nivea et le groupe Dax Beiersdorf (plus de 51 pour cent), auquel appartient également le fabricant de films adhésifs Tesa./klm/DP/zb