Beigene Ltd est une société de biotechnologie en phase de commercialisation. La société se concentre sur la recherche et le développement (R&D), la production et la commercialisation de médicaments innovants. La société a trois produits dont la mise sur le marché a été approuvée, à savoir le zanubrutinib (BGB-3111), le tislelizumab (BGB-A317) et le pamiparib (BGB-290). La société a également huit produits en phase clinique, dont BGB-283, BGB-A333, BGB-A425, BGB-A1217, BGB-A445, BGB-11417, BGB-10188 et BGB-15025. L'activité de la société couvre la Chine, les États-Unis, l'Australie, le Canada, Singapour, la Russie, le Brésil, l'Europe et d'autres pays et régions.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale