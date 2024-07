BeiGene, Ltd. (NASDAQ : BGNE ; HKEX : 06160 ; SSE : 688235), société internationale d'oncologie, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Aaron Rosenberg au poste de COO, à compter du 22 juillet. M. Rosenberg succèdera à Julia Wang, qui part saisir des opportunités externes et restera au sein de la société jusqu'au mois d'août afin d'assurer la transition.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Aaron en plein milieu d'une année marquée par la transformation pour BeiGene, devenu l'un des 15 premiers innovateurs mondiaux en oncologie en termes de revenus grâce à des progrès soutenus vers la rentabilité, et l'un des pipelines les plus prolifiques et innovants de notre industrie, avec notamment au moins 10 nouvelles entités moléculaires prévues cette année. Le leadership financier d'Aaron et sa formidable expérience chez Merck & Co. seront d'une valeur inestimable alors que nous continuons à développer nos activités de manière responsable et que nous cherchons à renforcer notre leadership mondial en hématologie et développer de futures franchises pour d'autres formes de cancers très répandus, notamment les cancers du poumon, du sein et gastro-intestinaux », a déclaré John V. Oyler, cofondateur et CEO de BeiGene. « Nous exprimons notre profonde gratitude envers Julia pour ses nombreuses et importantes contributions, notamment le renforcement de nos capacités financières soutenant notre croissance de 4 000 à plus de 10 000 employés sur les cinq continents, la contribution au lancement de BRUKINSA®, qui est l'un des lancements mondiaux de médicaments les plus fructueux en oncologie, avec la levée de milliards de dollars de capitaux sur les marchés boursiers mondiaux et l'aide apportée à l'excellence financière pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Nous souhaitons bonne chance à Julia dans ses projets à l'avenir ».

M. Rosenberg est un cadre financier international ayant plus de 20 ans d'expérience chez Merck & Co, Inc, ou Merck Sharp & Dohme en dehors des États-Unis et du Canada. Il était dernièrement vice-président principal et trésorier de Merck depuis 2021.

« C'est un honneur de rejoindre BeiGene, qui est parvenue à un point d'inflexion de sa croissance, et d'avoir l'occasion de consolider cette organisation financière mondiale résiliente », a déclaré M. Rosenberg. « Je crois profondément en la mission de BeiGene, à savoir développer et fournir des médicaments anticancéreux innovants à un plus grand nombre de patients dans le monde, et je suis très heureux de faire partie de cette entreprise en pleine croissance et de son équipe de direction expérimentée ».

Avant d'occuper le poste de trésorier de l'entreprise, M. Rosenberg a été vice-président principal de la stratégie et de la planification d'entreprise chez Merck de 2018 à 2021, responsable notamment de l'équipe de transformation dans l'ensemble de l'entreprise et ayant assumé les fonctions de chef de la planification et de l'analyse financières. M. Rosenberg a été vice-président et responsable des finances de Merck Animal Health de 2015 à 2018, à la tête d'une équipe mondiale de 120 collègues. Il a rejoint Merck en 2003, où il a occupé des postes de direction au sein de l'organisation financière mondiale.

M. Rosenberg est titulaire d'une licence en finance du Warrington College of Business de l'université de Floride et d'un master en administration des affaires de la Leonard N. Stern School of Business de l'université de New York.

À propos de BeiGene

BeiGene est une société internationale d'oncologie dont la mission est de découvrir et de développer des traitements innovants plus abordables et plus accessibles pour les patients atteints de cancer dans le monde entier. Notre vaste portefeuille nous permet d'accélérer le développement de notre pipeline diversifié de nouveaux traitements grâce à nos capacités internes et à nos collaborations. Nous avons la volonté d'améliorer radicalement l'accès aux médicaments pour les dispenser à un plus grand nombre de patients qui en ont besoin. Notre équipe mondiale en pleine expansion compte plus de 10 000 collègues répartis sur les cinq continents. Pour en savoir plus sur BeiGene, veuillez consulter le site suivant www.beigene.com et suivez-nous sur LinkedIn, X (ex-Twitter), Facebook et Instagram.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d'autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant le nombre prévu cette année de nouvelles entités moléculaires de BeiGene, les progrès soutenus de BeiGene vers la rentabilité, la capacité de BeiGene à développer ses activités de manière responsable et de futures franchises dans d'autres formes de cancers très répandus, ainsi que les plans, engagements, aspirations et objectifs de BeiGene sous la rubrique « À propos de BeiGene ». Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants, notamment la capacité de BeiGene à démontrer l'efficacité et l'innocuité de ses médicaments candidats ; les résultats cliniques de ses médicaments candidats, qui peuvent ne pas soutenir la poursuite du développement ou l'autorisation de mise sur le marché ; les actions des organismes de réglementation, qui peuvent affecter le lancement, le calendrier et la progression des essais cliniques et de l'autorisation de mise sur le marché ; la capacité de BeiGene à obtenir un succès commercial pour ses médicaments commercialisés et ses candidats médicaments, s'ils sont approuvés ; la capacité de BeiGene à obtenir et à conserver la protection de la propriété intellectuelle pour ses médicaments et sa technologie ; la dépendance de BeiGene à l'égard de tiers concernant le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments et d'autres services ; l'expérience limitée de BeiGene en matière d'obtention d'autorisations réglementaires et de commercialisation de produits pharmaceutiques ; la capacité de BeiGene à obtenir des financements supplémentaires pour ses opérations et à achever le développement de ses médicaments candidats, ainsi qu'à atteindre et maintenir la rentabilité ; ces risques sont décrits plus en détail dans la section intitulée « Facteurs de risque » du dernier rapport trimestriel de BeiGene sur le formulaire 10-Q, ainsi que dans les discussions sur les risques potentiels, les incertitudes et d'autres facteurs importants dans les documents déposés ultérieurement par BeiGene auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à jour et BeiGene ne s'engage aucunement à les mettre à jour, sauf si la loi l'exige.

