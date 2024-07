Un investissement de 800 millions de dollars dans le New Jersey soutient la croissance et l'expansion mondiales grâce à une capacité de production avancée sur le plan technologique et à des capacités de développement clinique pour de nouveaux médicaments contre le cancer.

BeiGene, Ltd. (NASDAQ : BGNE ; HKEX : 06160 ; SSE : 688235), une entreprise mondiale d’oncologie, a annoncé aujourd’hui l’ouverture de son établissement phare aux États-Unis à Hopewell, dans le New Jersey, sur le campus d’innovation Princeton West, qui abrite des capacités de fabrication de produits biologiques à la pointe de la technologie et un centre de recherche et de développement clinique qui renforcent encore le modèle unique de l’entreprise en tant qu’innovateur en oncologie. BeiGene possède plus de 30 molécules à des stades cliniques ou commerciaux, et l’établissement de 42 acres offre la versatilité nécessaire pour augmenter la production de ses médicaments innovants aujourd’hui et à l’avenir pour répondre aux besoins des patients atteints de cancer.

BeiGene's flagship biologics manufacturing facility and clinical R&D center at the Princeton West Innovation Campus in Hopewell, N.J., is seen. (Photo: Business Wire)

« BeiGene a connu une croissance mondiale sans précédent, et l’ajout de notre établissement sur le campus d’innovation Princeton West ajoute des capacités de fabrication et de développement clinique qui renforceront notre stratégie particulière en utilisant la vitesse, l’efficacité et la technologie pour faire évoluer plus rapidement des médicaments de qualité pour les patients », a déclaré John V. Oyler, cofondateur, président et PDG de BeiGene. « Nous sommes fiers de faire partie de la communauté biopharmaceutique du New Jersey, pleine de personnes talentueuses en recherche, développement et fabrication. Nous avons hâte de consolider nos relations avec les institutions de recherche régionales clés alors que nous faisons progresser notre solide pipeline de médicaments de nouvelle génération pour les hémopathies et les tumeurs solides et que nous continuons à émerger comme un innovateur mondial de premier plan en oncologie. »

L’investissement de 800 millions de dollars de BeiGene est l’aboutissement d’un projet de trois ans visant à étendre l’empreinte de fabrication intégrée et de recherche et développement de l’entreprise aux États-Unis. BeiGene créera des centaines d’emplois technologiques qualifiés sur le site d’ici la fin de l’an 2025. Le New Jersey est un leader mondial dans la fabrication et la R&D biopharmaceutiques, avec neuf des 10 principales entreprises de R&D mondiales étant présentes dans l’État. Le New Jersey possède l’un des principaux effectifs de fabrication biopharmaceutique du pays ; ses infrastructures et sa connectivité garantissent l’accès aux principaux marchés du monde entier.

« Je suis content de la contribution de BeiGene au secteur biopharmaceutique en pleine émergeance de notre État », a déclaré le gouverneur Phil Murphy. « L’ouverture du campus phare de BeiGene souligne notre engagement à promouvoir l’innovation et à créer des emplois technologiques dans le Garden State. Nous attendons avec impatience l’impact positif que BeiGene aura sur notre économie et les avancées qui seront apportées au traitement du cancer. Cet investissement colossal met en évidence le rôle du New Jersey en tant que leader mondial dans la fabrication pharmaceutique, la recherche et le développement. Nous sommes fiers de soutenir la mission de BeiGene de développer des traitements abordables et accessibles pour les patients atteints de cancer dans le monde entier. »

Le site dispose d'environ 400 000 pieds carrés de capacité de fabrication de produits pharmaceutiques biologiques au stade commercial, avec un espace pouvant être agrandi au fil du temps ; la flexibilité est ainsi assurée à mesure que le pipeline de BeiGene continue de se développer. Ce site vient étoffer les capacités de recherche et de développement clinique de BeiGene, qui ont permis à la société de se hisser rapidement au rang de leader mondial dans le domaine de l'oncologie. BeiGene a construit l'un des pipelines oncologiques les plus profonds et les plus convaincants de l'industrie, s'attaquant à 80 % des cancers dans le monde avec des modalités innovantes telles que les dégradeurs ciblés et les conjugués anticorps-médicaments (ADC), en plus des anticorps monoclonaux et des petites molécules traditionnelles. La nouvelle structure s'appuie sur les capacités déjà existantes de BeiGene et permet à l'entreprise de produire à grande échelle, réduisant ainsi les coûts, garantissant la résilience de la chaîne d'approvisionnement, évitant les ruptures au niveau mondial, protégeant les capacités et s'adaptant rapidement aux dernières modalités innovantes.

« Je suis ravie d’accueillir BeiGene dans la municipalité de Hopewell. La nouvelle unité pharmaceutique de BeiGene représente un investissement important dans l’avenir de notre communauté. Les médicaments qui sauvent des vies et qui sont fabriqués ici même à Hopewell vont non seulement améliorer le traitement du cancer dans le monde, mais aussi créer des emplois de haute technologie bien rémunérés et renforcer notre économie locale », a déclaré Courtney Peters-Manning, maire de Hopewell. « Nous sommes impatients de voir la société poursuivre son succès dans la municipalité de Hopewell. »

BeiGene reconnaît que la santé humaine et la santé de la planète sont intrinsèquement liées, et l'entreprise s'engage à réduire son impact sur l'environnement. C'est pourquoi l'entreprise a investi dans des mesures de développement durable, tant dans les bâtiments que dans les 42 acres environnants, y compris un système de chauffage et de climatisation qui utilise les eaux usées recyclées de la station d'épuration des eaux usées pour les tours de refroidissement. Le site est également prêt à accueillir des panneaux solaires, conformément à notre plan de développement durable à long terme. De plus amples détails sur l’installation, y compris les ressources multimédias, sont disponibles en ligne à l’adresse ci-après : https://www.beigene.com/hopewell.

À propos de BeiGene

BeiGene est une société internationale d'oncologie dont la mission est de découvrir et de développer des traitements innovants plus abordables et plus accessibles pour les patients atteints de cancer dans le monde entier. Notre vaste portefeuille nous permet d'accélérer le développement de notre pipeline diversifié de nouveaux traitements grâce à nos capacités internes et à nos collaborations. Nous avons la volonté d'améliorer radicalement l'accès aux médicaments pour les dispenser à un plus grand nombre de patients qui en ont besoin. Notre équipe mondiale en pleine expansion compte plus de 10 000 collègues répartis sur les cinq continents. Pour en savoir plus sur BeiGene, veuillez consulter le site suivant www.beigene.com et suivez-nous sur LinkedIn, X (ex-Twitter), Facebook et Instagram.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d'autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant la capacité de l'usine de Hopewell à développer et à accroître les activités de l'entreprise dans le monde entier ; la capacité de BeiGene à approfondir ses relations avec des institutions de recherche régionales clés ; et les plans, engagements, aspirations et objectifs de BeiGene sous la rubrique « A propos de BeiGene ». Les résultats effectifs peuvent différer matériellement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants, dont la capacité de BeiGene à démontrer l'efficacité et l'innocuité de ses médicaments candidats ; les résultats cliniques de ses médicaments candidats, qui pourraient ne pas soutenir la poursuite du développement ou l'autorisation de mise sur le marché ; les actions des agences réglementaires, qui pourraient affecter le lancement, le calendrier et la progression des essais cliniques et de l'autorisation de mise sur le marché ; la capacité de BeiGene à parvenir à un succès commercial pour les médicaments qu'elle commercialise et les médicaments candidats, s'ils sont approuvés ; la capacité de BeiGene à obtenir et à maintenir la protection de la propriété intellectuelle pour ses médicaments et sa technologie ; la dépendance de BeiGene à l'égard de tiers pour le développement de médicaments, la fabrication, la commercialisation et d'autres services ; l'expérience limitée de BeiGene en matière d'obtention d'autorisations réglementaires et de commercialisation de produits pharmaceutiques ; la capacité de BeiGene d’obtenir des fonds supplémentaires pour ses opérations et de terminer le développement de ses médicaments candidats, ainsi que d’atteindre et de maintenir une certaine rentabilité ; et ces risques sont plus amplement décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » du dernier rapport trimestriel de BeiGene sur le formulaire 10-Q, ainsi que dans les discussions sur les risques potentiels, les incertitudes et d'autres facteurs importants dans les documents déposés ultérieurement par BeiGene auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à la date du présent communiqué, et BeiGene n’assume aucune obligation de mettre à jour ces informations sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

