Beijer Ref publ AB, anciennement G & L Beijer AB, est une entreprise technologique basée en Suède et active dans les domaines de la réfrigération et de la climatisation. La société exploite un secteur d'activité, Beijer Ref, qui mène des opérations dans plus de 20 pays en Europe, en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Namibie, au Botswana, au Mozambique et en Thaïlande. Son portefeuille de produits comprend également des produits de refroidissement de confort et des opérations connexes, comme les pompes à chaleur, en dehors de l'offre standard. La société propose des produits de réfrigération commerciale, qui sont installés dans les supermarchés, les restaurants et les commerces de détail alimentaires ; des produits de refroidissement de confort, qui comprennent une gamme de produits de chauffage et de climatisation à usage commercial et domestique, ainsi que des produits destinés au secteur de la réfrigération industrielle pour les grands centres de distribution réfrigérés, tels que les patinoires. La société exploite Real Cold et DX Por en tant que filiales.

Secteur Equipements et composants électriques