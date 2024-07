Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co Ltd, anciennement Beijing Ctrowell Technology Corp Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture d'équipements pertinents pour les industries ferroviaire, aérospatiale et nucléaire. La société exerce trois activités. Le secteur des systèmes d'inspection et de maintenance de la sécurité des opérations des véhicules ferroviaires fournit principalement un système de détection infrarouge de la température de l'arbre des véhicules ferroviaires, un système de détection d'images dynamiques pour les dysfonctionnements des véhicules, un système de diagnostic acoustique en bord de voie pour les dysfonctionnements des roulements des véhicules, entre autres. Le secteur des systèmes de simulation d'essais intelligents, des microsystèmes et des composants de contrôle fournit principalement des plates-formes de vérification de simulation, des plates-formes d'essais au sol, des microprocesseurs, des mémoires et d'autres produits. Le secteur de l'industrie nucléaire et des équipements d'automatisation pour environnements spéciaux fournit principalement des systèmes d'équipements intelligents et des dispositifs de téléopération.

