BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. est un fournisseur global de solutions de sécurité de l'information basé en Chine. L'activité principale de la société comprend les services d'authentification électronique, l'intégration de la sécurité, les services de consultation et de maintenance de la sécurité. La société exerce principalement ses activités sur le marché intérieur, avec Pékin comme principaux marchés.

