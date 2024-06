Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement (R&D), à la production et à la vente de dispositifs médicaux orthopédiques implantables. Les principaux produits de l'entreprise sont les prothèses articulaires et les implants rachidiens. Les prothèses articulaires couvrent quatre articulations humaines : la hanche, le genou, l'épaule et le coude. Les produits d'implants rachidiens sont une gamme complète de combinaisons de produits de systèmes de fixation interne de la colonne vertébrale. Les produits de l'entreprise sont exportés vers l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Océanie, l'Europe et d'autres pays et régions.