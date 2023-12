Beijing E-hualu Information Technology Co, Ltd, anciennement BEIJING E-HUALU INFO TECHNOLOGY CO, LTD, est une société basée en Chine, principalement engagée dans le développement et la distribution de systèmes et de logiciels de plates-formes intelligentes de gestion du trafic. La société opère à travers trois segments principaux : Le segment de l'ingénierie des systèmes de gestion intelligente du trafic, le segment de l'ingénierie des systèmes de sécurité publique et le segment de l'ingénierie des systèmes de ville intelligente. La société est principalement impliquée dans la fourniture de services d'intégration de systèmes d'information, de services d'ingénierie de systèmes, de services de conseil technologique et de vente de produits.

Secteur Services et conseils en informatique