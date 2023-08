Beijing Easpring Material Technology CO LTD est une société basée en Chine dont l'activité principale est la recherche et le développement, la fabrication et la vente de matériaux pour batteries lithium-ion. La société est principalement engagée dans deux activités. L'activité de matériaux pour batteries au lithium comprend principalement la recherche technique, la production et la vente de multi-matériaux, de matériaux cathodiques tels que l'oxyde de cobalt et de matériaux multi-précurseurs, qui sont utilisés dans le domaine des batteries d'alimentation automobile, des batteries de stockage d'énergie, de l'électronique numérique grand public, des outils électriques, des deux roues électriques et d'autres domaines de batteries au lithium de petite puissance. L'activité d'équipement intelligent comprend principalement la recherche et le développement et la production d'équipements de découpe circulaire, qui sont utilisés dans l'électronique grand public, les soins médicaux, l'hygiène, l'emballage alimentaire et les matériaux de batteries au lithium. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Equipements et composants électriques