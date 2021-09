BASF prévoit des ventes de matériaux pour batteries de 7 milliards d'euros en 2030

BASF a déclaré que son activité de matériaux pour batteries serait susceptible de générer un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard d'euros (1,76 milliard de dollars) d'ici 2023 et de plus de 7 milliards d'euros d'ici 2030 avec l'essor de la production de véhicules électriques.

Le marché des matériaux de cathode, le composant chimique le plus complexe d'une batterie automobile, devrait croître d'environ 21 % par an jusqu'en 2030, a indiqué le groupe chimique allemand dans des diapositives de présentation publiées sur son site web lundi.

Exposant pour la première fois ses ambitions de croissance à plus long terme pour son activité de matériaux pour batteries, BASF a indiqué qu'il visait une part de marché de plus de 10 %, alimentée par des investissements en capital de 3,5 à 4,5 milliards d'euros entre 2022 et 2030.

Dans le domaine des matériaux pour cathodes de batteries, BASF est en concurrence avec le belge Umicore, le chinois Beijing Easpring Material Technology, le sud-coréen LG Chem Ltd et Posco Chemical, également sud-coréen.

La société basée à Ludwigshafen, en Allemagne, développe un réseau de production mondial pour les matériaux cathodiques et a conclu plusieurs accords de collaboration pour garantir l'accès aux intrants clés que sont le cobalt et le nickel.

Le responsable technologique de BASF a déclaré que les activités florissantes de recyclage des batteries automobiles du géant de la chimie feront l'objet d'investissements supplémentaires afin de garantir un flux rare de nickel, de cobalt et d'autres métaux pour l'activité de produits chimiques pour batteries.

