Beijing Energy International Holding Co Ltd, anciennement Panda Green Energy Group Ltd, est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la construction de centrales solaires. La société est principalement engagée dans le développement, l'investissement, l'exploitation et la gestion de centrales solaires et d'autres projets d'énergie renouvelable. Les projets d'énergie renouvelable comprennent l'énergie photovoltaïque, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique et d'autres opérations d'investissement dans l'énergie propre. Les projets d'énergie nouvelle de la société couvrent la Chine et certaines régions d'outre-mer, notamment la Mongolie intérieure, le Qinghai, le Ningxia, le Shanxi, le Hubei, le Xinjiang, le Gansu, le Yunnan, le Shandong, le Jiangsu, le Hebei, le Guangdong et d'autres endroits.