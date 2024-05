Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd est un holding d'investissement basé en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement et à la vente de plateformes d'intelligence artificielle et d'autres produits prêts à l'emploi. La société se concentre sur la fourniture de logiciels et de solutions d'intelligence artificielle centrés sur la plateforme. Le principal produit de la société, Sage AIOS, est une solution d'intelligence artificielle de bout en bout - la plateforme Sage, qui aide les entreprises à concevoir, développer et exploiter des applications d'intelligence artificielle à grande échelle. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les domaines de la finance, de la vente au détail, de la fabrication, de l'énergie, des télécommunications, du transport, de la technologie, de l'éducation, des médias et de la médecine. La société est également engagée dans le développement d'applications et d'autres services. L'entreprise exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Services et conseils en informatique