Beijing Foyou Pharma Co Ltd, anciennement Beijing Winsunny Pharmaceutical Co Ltd, est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de préparations pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Les préparations pharmaceutiques de la société couvrent principalement les domaines du système cardiovasculaire, des maladies rénales chroniques, des maladies de la peau, du système digestif, du diabète, du système nerveux mental, de la gynécologie et autres. Les produits de préparation pharmaceutique de la société comprennent principalement des comprimés, des pommades, des crèmes, des gels, des capsules molles, des solutions, des sirops, des teintures, des sprays, des capsules dures et autres. L'activité de la société dans le domaine des dispositifs médicaux se concentre sur les dispositifs d'humidification et d'inhalation d'oxygène, et ses principaux produits comprennent des tubes d'inhalation d'oxygène jetables et d'autres produits. La société exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Produits pharmaceutiques