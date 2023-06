Beijing Hengyu Datacom Aviation Equipment Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente d'équipements d'affichage et de contrôle intégrés pour hélicoptères. La société est un fournisseur complet d'intégration de systèmes intégrés et de solutions techniques dans le domaine des équipements d'affichage et de contrôle intégrés pour les hélicoptères militaires. Les principaux produits de la société comprennent des équipements de contrôle d'affichage multifonctions aéroportés, des modules informatiques intégrés et d'autres produits avioniques, et elle fournit des services techniques connexes.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense