Beijing JCZ Technology Co Ltd est une société chinoise qui se consacre principalement à la recherche, au développement et à la vente de systèmes de contrôle des mouvements pour les équipements de traitement laser, et qui fournit des solutions et des services techniques complets pour différents scénarios de traitement laser. Ses principaux produits sont les systèmes de contrôle du traitement laser, le matériel d'intégration des systèmes laser et l'équipement de traitement laser de précision. Le système de contrôle du traitement laser est basé sur le logiciel de contrôle des mouvements et est utilisé en combinaison avec la carte de contrôle des mouvements. Il s'agit du système de contrôle numérique de base pour le contrôle automatique de l'équipement de traitement laser. Le matériel d'intégration du système laser comprend principalement une solution intégrée et du matériel de soutien après un débogage et des essais conjoints fournis par la société en fonction des besoins du client. L'équipement de traitement de précision au laser comprend principalement l'équipement de traitement dans les domaines du découpage par résistance au laser.

Secteur Matériels et logiciels intégrés