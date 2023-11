Beijing Jingneng Thermal Co., Ltd. a approuvé, lors de l'assemblée générale extraordinaire de 2023 tenue le 22 novembre 2023, l'élection d'administrateurs indépendants, le système de vote cumulatif s'appliquant : Tong Deliang et Su Lizhong ; Élection des actionnaires superviseurs, système de vote cumulatif applicable : Li Haibin et Niu Yanjun.