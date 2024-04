Les actions chinoises ont baissé mercredi, entraînées par les valeurs immobilières, tandis que l'agence de notation Fitch a revu ses perspectives sur la Chine à la baisse. Les actions de Hong Kong sont en hausse, tirées par les valeurs technologiques.

L'agence de notation Fitch a revu ses perspectives sur la Chine à la baisse mardi, citant des risques croissants pour les perspectives des finances publiques du pays.

Les actions chinoises étaient fermées à la mi-journée avant la publication de la révision à la baisse de la notation.

Plusieurs promoteurs immobiliers ont fait état d'une baisse des ventes en mars, ce qui laisse présager une pression continue sur le secteur et entraîne les actions immobilières à la baisse.

Les investisseurs attendent également une série de données économiques clés prévues cette semaine et la semaine prochaine pour évaluer les orientations politiques.

** L'indice Shanghai Composite a reculé de 0,34% à 3 038,25 points à la mi-journée, tandis que l'indice CSI 300 a baissé de 0,43%.

** Les valeurs financières, les biens de consommation de base, les soins de santé et l'immobilier ont chuté entre 0,18% et 3,17%.

** L'indice de Shenzhen a baissé de 1,46 %, l'indice ChiNext Composite a perdu 1,87 % et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a reculé de 1,57 %.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont augmenté de 2,15 % à 6 021,79, tandis que l'indice Hang Seng était en hausse de 1,88 % à 17 144,54.

** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a progressé de 0,74%, tandis que l'indice japonais Nikkei a baissé de 0,31%.

** Le yuan était coté à 7,2306 pour un dollar américain, en hausse de 0,03% par rapport à la clôture précédente de 7,2329.

** Les plus grands gains en pourcentage de l'indice principal Shanghai Composite ont été Shaanxi Construction Machinery Co, en hausse de 10,04%, suivi par SEC Electric Machinery Co qui a gagné 10,03%, et Ningbo Zhongbai Co, en hausse de 10,03%.

** Les plus fortes pertes en pourcentage de l'indice de Shanghai ont été enregistrées par Beijing Kawin Technology Share-Holding Co, en baisse de 19,652%, suivi par Shanghai Prosolar Resources Development Co, qui a perdu 10,019%, et Shanghai Lianming Machinery Co, en baisse de 10,013%. (Rapport de la salle de presse de Shanghai ; édition de Varun H K)