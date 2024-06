Beijing Oriental Jicheng Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la vente et à la location d'instruments de mesure électroniques, ainsi qu'à la fourniture de services d'intégration de systèmes. Les clients de l'entreprise proviennent principalement des secteurs de la fabrication électronique, de la communication et des technologies de l'information, de l'éducation et de la recherche scientifique, de l'aérospatiale, du contrôle des processus industriels, des transports et des nouvelles énergies, entre autres. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers, ses principaux marchés étant la Chine du Nord et la Chine de l'Est.

Secteur Machines et équipements industriels