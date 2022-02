Le comité chinois de l'industrie des métavers admet 17 nouvelles entreprises

Le comité de l'industrie des métavers de la China Mobile Communications Association, soutenu par l'État, a été créé en octobre, mais les analystes estiment que les métavers du pays seront davantage contrôlés qu'ailleurs.

Le comité a déclaré avoir admis des entreprises cotées en bourse, dont Inly Media Co Ltd et deux sociétés cotées à la bourse de Shenzhen, Beijing Topnew Info&Tech Co Ltd et Beijing Quanshi World Online Network Information Co Ltd.

L'avis a été publié sur le site Web du Metaverse Consensus Circle de la China Mobile Communications Association.

Selon les experts, les efforts de la Chine en matière de métavers sont à la traîne par rapport à des pays comme les États-Unis et la Corée du Sud, en raison de l'investissement moindre des géants technologiques nationaux.

Mais l'intérêt a commencé à croître. L'année dernière, plus de 1 000 entreprises, dont des poids lourds comme Alibaba Group Holding et Tencent Holdings Ltd, ont déposé environ 10 000 demandes de marques liées aux métavers, selon la société de suivi des affaires Tianyancha.