Beijing Roborock Technology Co., Ltd. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la conception, à la recherche et au développement, au traitement intelligent et à la production et la vente de matériel intelligent tel que les robots de nettoyage intelligents. Les principaux produits de la société sont les marques sur mesure de Xiaomi : Mi Home Intelligent Cleaning Robot, Mi Home Handheld Wireless Vacuum Cleaner, et ses propres marques Roborock Intelligent Cleaning Robot et Xiaowa Intelligent Cleaning Robot. La société exerce ses activités principalement sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.