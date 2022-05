Coincés par les trottoirs du COVID, les Pékinois cherchent un répit dans la nature urbaine.

Bien que les rassemblements soient découragés et que de nombreux parcs de la ville tentaculaire de 22 millions d'habitants soient fermés, les Pékinois - comme d'autres personnes dans toute la Chine dont les options de voyage sont limitées - se sont lancés dans des activités de plein air telles que le camping et les pique-niques après plus de deux ans de restrictions strictes et souvent claustrophobes liées à la pandémie.

Li Xiaoming, directeur de Sanfo Outdoor, le plus grand magasin d'équipement de plein air de l'ouest de Pékin, a déclaré à Reuters que les ventes de produits de camping avaient quadruplé par rapport à l'année précédente depuis les vacances du balayage des tombes début avril.

Les clients, généralement des citadins de la classe moyenne, s'arrachent les chaises de camping, les auvents et les tentes, dont le prix varie de 800 à 2 000 yuans (120 à 300 dollars), a déclaré Li.

Un client du nom de Wang a essayé des chapeaux de camping lors d'une récente expédition de shopping.

"J'ai envie d'être plus proche de la nature pour me détendre. Le camping pourrait progressivement devenir un mode de vie pour moi", a-t-elle déclaré.

Le cabinet d'études iiMedia Research prévoit que l'industrie chinoise du camping augmentera de 19 % cette année pour atteindre 35,46 milliards de yuans (5,3 milliards de dollars). Le nombre d'entreprises liées au camping a augmenté de 22 000 en 2021, soit une augmentation de 55%, selon Travel China, un site Web du gouvernement.

Près des rives du Yongding, la lycéenne Huang Xiaowen a joué de la guitare et chanté alors qu'elle et deux amies étaient assises sur une toile de pique-nique à carreaux avant de se lever pour jouer au volley-ball.

Huang, dont les cours se sont déplacés en ligne, a déclaré qu'elle se rendait souvent au parc le week-end pour se détendre avec ses camarades de classe afin d'échapper aux quartiers étriqués de la ville et de profiter du calme.

"Nous ne pouvons pas avoir de cours de sport, donc il n'y a pas d'équilibre entre le travail scolaire et le repos", a-t-elle déclaré.

À proximité, des familles et des groupes d'amis déjeunaient à l'ombre des arbres, certains avec du matériel de camping comprenant des tentes, des tables et des chaises. Des enfants ont attrapé de minuscules poissons dans des seaux tandis que des trains passaient en grondant sur une voie surélevée voisine.

Teng Fei, résident de Pékin, pique-niquait avec sa famille.

"À cause de la pandémie, les jeunes et les vieux de la ville sont d'humeur dépressive", a-t-il déclaré.

"Le camping permet à tout le monde de se détendre un peu".

(1 $ = 6,6670 yuan renminbi chinois)