Beijing Scitop Bio-tech Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente d'additifs alimentaires composés, de produits probiotiques comestibles et de préparations microécologiques animales et végétales. Les principaux produits de la société sont les additifs alimentaires composés, les produits probiotiques comestibles, les préparations microécologiques animales et végétales et autres. La société exerce principalement ses activités sur le marché chinois.

Secteur Transformation des aliments