Beijing Shougang Co., Ltd. a publié ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024. Pour le premier trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 29 539,54 millions CNY, contre 28 714,73 millions CNY un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 29 539,54 millions CNY, contre 28 714,73 millions CNY l'année précédente.

La perte nette a été de 24,3 millions CNY, contre 58,48 millions CNY l'année précédente. La perte de base par action des activités poursuivies est de 0,0031 CNY, contre 0,0075 CNY l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies était de CNY 0,0031 contre CNY 0,0075 il y a un an.