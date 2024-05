Beijing Sinnet Technology Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services de centres de données et d'informatique en nuage. Les principales activités de la société comprennent les services de centres de données Internet (IDC) et les services à valeur ajoutée, les services d'informatique en nuage, les services d'accès Internet à large bande (ISP) et d'autres services Internet complets, tels que les services de planification et de gestion de la construction des centres de données, les services de gestion des opérations et la plateforme de services d'informatique en nuage. L'entreprise fournit également des services d'intégration de systèmes, y compris des solutions d'intégration Internet, des solutions de planification des ressources d'entreprise (ERP) et des services opérationnels de niveau opérateur pour des industries spécifiques. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Services et conseils en informatique