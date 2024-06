Beijing Succeeder Technology Inc est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente d'instruments de test, de réactifs et de consommables dans le domaine de la thrombose et du diagnostic in vitro de l'hémostase. La société fournit aux institutions médicales des équipements de détection automatisés pour la coagulation du sang, la rhéologie sanguine, l'hématocrite, l'agrégation plaquettaire, ainsi que des réactifs et des consommables de soutien. Ses produits comprennent des instruments de test, des réactifs et des consommables, tels que des testeurs automatiques de coagulation, des kits de contrôle de la qualité de la coagulation, des contrôles de la qualité des fluides newtoniens, des coupes de réaction et des nettoyages spéciaux de rhéologie sanguine SAW. La société exerce ses activités sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.