Beijing Tianyishangjia New Material Corp. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de freins à poudre métallurgique pour les trains à grande vitesse. Les principaux produits de la société comprennent des freins à poudre pour les trains à grande vitesse et les locomotives, des freins pour les trains urbains et des sabots de frein. La société exerce principalement ses activités sur le marché intérieur.