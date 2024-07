Beijing Trust & Far Technology Co. est une société chinoise dont l'activité principale est la fourniture d'infrastructures de technologies de l'information (TI). La société est principalement engagée dans la fourniture de solutions d'exploitation et de maintenance informatiques, le développement et la distribution de logiciels de gestion d'infrastructures informatiques, ainsi que dans les services d'intégration de systèmes connexes. Les produits de l'entreprise sont principalement utilisés par les banques, les sociétés de télécommunications, les gouvernements, les sociétés commerciales et d'autres industries. L'entreprise opère principalement sur les marchés nationaux.

Secteur Services et conseils en informatique