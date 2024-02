Beijing ZEHO Waterfront Ecological Environment Treatment Co Ltd est une société basée en Chine, dont l'activité principale est la construction de bâtiments et la fourniture de services de planification et de conception. Ses activités de construction d'ingénierie comprennent la protection écologique, la restauration écologique, la gestion de l'environnement aquatique et la construction de paysages écologiques. La société mène principalement ses activités sur le marché intérieur.

Secteur Construction et ingénierie