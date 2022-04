Bekaert: Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires, les titulaires de droits de souscription et les porteurs d'obligations sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra le mercredi 11 mai 2022 à 10.30 heures à Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P6), 8500 Kortrijk (Belgique).

COMMUNICATION IMPORTANTE

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra de manière hybride. Par conséquent, les actionnaires, les titulaires de droits de souscription et les porteurs d'obligations pourront participer à l’assemblée soit sur place, soit à distance par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique mis à la disposition par la société.



Pour de plus amples informations sur l'organisation de la réunion, veuillez-vous référer aux formalités ci-dessous et à toute information supplémentaire que la société pourrait fournir à cet égard sur son site internet (www.bekaert.com/generalmeetings).



La société n'accordera un accès physique à l'assemblée que dans la mesure où cela serait autorisé par les mesures gouvernementales alors en vigueur, les recommandations générales des instances gouvernementales et, de manière générale, si cela est justifié du point de vue de la santé et de la sécurité.



En fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures applicables au cours des prochaines semaines, la société pourra communiquer sur la participation et l'organisation de l'Assemblée Générale Ordinaire via son site internet (www.bekaert.com/generalmeetings).





