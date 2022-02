Bekaert: Résultats annuels 2021

Bekaert affiche des résultats remarquables et augmente le rendement des actionnaires

Chiffre d’affaires et résultat par action records • EBIT sous-jacent en hausse de 89% atteignant € 515 millions • augmentation du dividende de +50% • rachat d'actions jusqu'à hauteur de € 120 millions







Bekaert a atteint un nouveau jalon de performance en 2021. Nous avons fait des progrès significatifs au niveau de la stratégie de l'entreprise et avons réalisé un chiffre d’affaires record, une croissance solide des marges et un levier d'endettement le plus faible à ce jour. Forte en exécution solide et continue, nous avons amélioré notre position concurrentielle grâce à l'excellence commerciale et opérationnelle. Nous avons ainsi tiré profit des améliorations du mix d'activités, des ajustements de l'empreinte et de l'efficacité organisationnelle. La discipline en matière de fixation de prix et la gestion du fonds de roulement ont été les catalyseurs principaux de la très bonne performance de 2021.

Faits marquants de l’exercice financier 2021

Chiffre d’affaires consolidé de € 4,8 milliards (+28%) et chiffre d’affaires global de € 5,9 milliards (+32%)

EBIT sous-jacent de € 515 millions, en hausse de +89% par rapport à l’exercice précédent et générant

une marge de 10,6% (contre 7,2%)

EBIT de € 513 millions, soit le double du résultat de 2020 et générant une marge de 10,6% (contre 6,8%)

EBITDA sous-jacent de € 689 millions (+44%), affichant une marge sur chiffre d’affaires de 14,2% (contre 12,7%)

ROCE sous-jacent de 23,7%, soit presque le double de la performance de 2020 (12,2%)

Résultat par action (EPS) de € 7,14, soit le triple du résultat de l’année précédente (€ 2,38)

Ratio du fonds de roulement moyen sur chiffre d’affaires de 12,6%, contre 16,4% l'année dernière

Endettement net de € 417 millions, en repli de -31% par rapport à € 604 millions fin 2020, traduisant un endettement net sur EBITDA sous-jacent de 0,61, soit moins de la moitié de l'année dernière (1,26).

La trésorerie disponible était de € 677 millions à la fin de la période après une sortie de trésorerie nette de € 460 millions liée aux remboursements de dettes, contre € 940 millions à la fin de 2020.





Engagement à restituer de la valeur à nos actionnaires

Les performances financières de 2021 et l'exécution réussie du plan stratégique ont renforcé les perspectives de génération de trésorerie de Bekaert pour les années à venir.

Le Conseil d'administration cherche à maintenir une approche équilibrée entre le financement de la croissance future et l'amélioration du rendement pour les actionnaires.

• Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires en mai 2022 une augmentation de 50% du dividende brut à € 1,50 par action.



• En outre, le Conseil d'administration a approuvé un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de € 120 millions, qui sera lancé dans les prochaines semaines. Dans le cadre de ce programme, Bekaert peut racheter des actions en circulation pour un montant maximal de € 120 millions, sur une période maximale de douze mois.

Le but du programme est de réduire le capital social émis de la société. Toutes les actions rachetées dans le cadre de ce dispositif seront supprimées.

Le programme sera mené selon les termes et conditions approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire de Bekaert du 13 mai 2020.

Bekaert désignera un prestataire de services d'investissement pour procéder aux rachats d'actions sur le marché libre pendant les périodes d'ouverture et de fermeture.

L’actionnaire de référence de Bekaert, Stichting Administratiekantoor Bekaert (STAK) et les parties agissant de concert avec la STAK, ont informé la société qu'ils s'engagent à prendre les mesures appropriées pour que leurs droits de vote dans le capital social de Bekaert ne dépassent pas le niveau actuel (36,13%) d’ici la fin de la mise en œuvre du programme.







Perspectives

La performance solide que nous avons réalisée en 2021, et notre détermination à renforcer encore la croissance de la valeur dans les marchés cibles, nous rendent confiants quant à notre capacité à atteindre nos priorités stratégiques.



Nous envisageons une croissance continue du chiffre d’affaires grâce à notre approche centrée sur le client et à notre stratégie ‘go-to-market’ comprenant une offre étendue en solutions innovatives, digitales et durables.



La perturbation de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation des coûts de transport devraient persister en 2022. Nous continuerons à saisir les opportunités de notre présence de par le monde dans le cadre de la tendance actuelle à la démondialisation.



Compte tenu des incertitudes et de l'instabilité auxquelles le monde est confronté aujourd'hui, et le stade précoce dans l'année, la visibilité sur les évolutions du marché en 2022 est limitée.



Nous confirmons toutefois notre ambition d'atteindre les objectifs à moyen terme (2022-2026) que nous avons annoncés le 30 juillet 2021 à l'occasion de la publication des résultats du premier semestre 2021: une croissance organique du chiffre d’affaires de 3%+ CAGR et une marge EBIT sous-jacente de 9% à 11% tout au long du cycle.

