Résultats du premier semestre 2023

Une nouvelle période de progrèsstratégique et de résistance financière sur des marchésdifficiles

Chiffre d'affaires de € 2,3 milliards • EBITu de € 226 millions (marge de 9,7%) • Cash- flow libre (FCF) de € 80 millions • ROCE 20,5% • Endettement net/EBITDAu de 0,8x

Bekaert a connu une nouvelle période pendant laquelle sa rentabilité et ses flux de trésorerie ont été solides, et a réagi de manière proactive aux conditions plus faibles dans bon nombre de ses marchés finaux. Malgré des volumes en baisse, les activités clés continuent de bénéficier de l'exécution réussie de la stratégie de Bekaert, ainsi que des mesures rapides prises au cours de la période pour maintenir la discipline en matière de fixation de prix et l'efficacité des coûts. En regardant vers l'avenir, le repositionnement pour cibler de nouvelles opportunités provenant de la transition énergétique et des tendances de décarbonation se poursuit, avec une demande croissante pour un certain nombre de produits nouveaux.

Faits marquants financiers

Chiffre d'affaires consolidé € 2,3 milliards (-8,2%) et chiffre d'affaires global de € 2,9 milliards (-8,6%), principalement sous l'effet de la baisse des volumes, de la transmission de la baisse des coûts des matières premières et de l'impact défavorable des fluctuations des taux de change

La marge brute est restée stable à € 409 millions (contre € 411 millions au S1 2022) à une marge de 17,6% (contre 16,3% au S1 2022)

Rentabilité opérationnelle solide et marges élevées, grâce à l'amélioration continue du mix d'activités, en dépit de la baisse des volumes EBITDAu de € 317 millions (-6,8%), générant une marge sur chiffre d'affaires de 13,7% (contre 13,5% au S1 2022) EBITu de € 226 millions (-10,2%), générant une marge de 9,7% (contre 9,9% au S1 2022)

Résultat par action sous-jacent de € 3,07 (contre 4,04% au S1 2022), affecté par une baisse de l'EBIT et d'importants mouvements de change sans effet de trésorerie

Forte conversion de la trésorerie, malgré la baisse des volumes Cash-flow libre (FCF) de € +80 millions, contre € -80 millions au S1 2022, bénéficiant d'une meilleure gestion du fonds de roulement

Endettement net de € 530 millions (€ 563 millions au S1 2022), ce qui se traduit par un ratio d'endettement net sur EBITDAu de 0,8x

Poursuite du programme de rachat d'actions pour un montant total maximal de € 120 millions

Faits marquantsopérationnels et stratégiques

Une discipline en matière de fixation de prix alerte et tactique ainsi qu’une sélection d’activités pour atténuer les baisses de volume

Attention spécifique sur l'efficacité des coûts et les économies d’achat au moyen d'une série d'initiatives, dont la rationalisation des fournisseurs et l'optimisation des modèles opérationnels

Poursuite de l'exécution réussie de la stratégie, repositionnement de l'entreprise vers des secteurs à marge plus élevée, à plus forte croissance et moins de produits de base, et concentration sur les marchés de croissance, l'innovation et le développement durable: Augmentation de la pénétration des produits Dramix® 4D et 5D à marge plus élevée auprès des clients Augmentation de la production de Currento® (composant de l'électrolyseur d'hydrogène) Croissance significative de la demande d'Armofor® dans les applications traditionnelles et d'énergie verte Lancement d'Ampact™ (composant pour la prochaine génération de véhicules électriques) et livraison des premiers échantillons chez le client

Hausse de la production et approbation du client au Vietnam, équilibrant l'empreinte de production en Asie

La cession des activités de Steel Wire Solutions au Chili et au Pérou reste en bonne voie et devrait être finalisée au second semestre 2023, sous réserve des approbations réglementaires applicables





Perspectives

Bien que confronté à un environnement de marché difficile, le Groupe a enregistré des résultats solides au premier semestre 2023, notamment en termes de marge opérationnelle et de flux de trésorerie. Comme nous l'avons souligné plus tôt cette année, nous prévoyons que l'environnement concurrentiel exigeant persistera dans la plupart de nos secteurs d'activités pour le reste de l'année 2023. Néanmoins, Bekaert reste déterminée à faire face à ces pressions et continuera à mettre en œuvre sa stratégie pour renforcer ses activités clés et capitaliser sur les opportunités de croissance.

Tout en reconnaissant la saisonnalité habituelle du Groupe au second semestre et en anticipant certaines pressions supplémentaires sur les volumes, nos attentes pour l'année 2023 et nos ambitions de rentabilité visant une marge EBIT sous-jacente de 9-11% à moyen terme, restent inchangées.

Notes sur les ajustementsliés à la cession

Tous les éléments du chiffre d'affaires et du compte de résultat (jusqu'au Résultat de l'exercice des activités poursuivies) excluent toute contribution des activités de Steel Wire Solutions au Chili et au Pérou faisant l'objet du projet de cession. Conformément à la norme IFRS 5, les données comparatives de 2022 ont été retraitées sur la même base, ce qui permet une comparaison équivalente. Au niveau du bilan, tous les actifs et passifs de S1 2023 liés à l'activité en cours de cession sont présentés comme détenus en vue de la vente, toutefois les données du bilan de 2022 n'ont pas été retraitées. Le tableau des flux de trésorerie n'a pas été ajusté pour les entités abandonnées.

L'endettement net, le fonds de roulement, et la plupart des ratios et des indicateurs alternatifs de performance (IAP) ont été retraités afin d'obtenir une base de comparaison équivalente pour les activités poursuivies (voir note 15). Le résultat par action (EPS) des activités poursuivies est présenté séparément (note 9). Seuls les ratios relatifs aux capitaux propres n'excluent pas totalement les activités en cours de cession.

La note 11 sur les activités abandonnées fournit de plus amples informations sur le contenu du résultat des activités abandonnées, les flux de trésorerie correspondants et la nature des actifs et passifs détenus en vue de la vente. La note 14 fournit plus d'informations sur l'impact des ajustements liés à la cession par rapport aux résultats de 2022 tels que publiés le 29 juillet 2022 et le 1er mars 2023.

Conférencetéléphonique

Le CEO et le CFO de Bekaert vont présenter les résultats semestriels 2023 à 10.00 heures CET le vendredi 28 juillet 2023. Cette présentation peut être suivie en direct après inscription sur le site de Bekaert (bekaert.com/ en /investors) et y sera également disponible par la suite.

