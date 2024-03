Bekaert : entouré après ses résultats annuels

Bekaert bondit de 9% à Bruxelles, après la publication par le groupe industriel d'un BPA des activités poursuivies en hausse de 5,5% à 4,75 euros au titre de 2023 et sa proposition d'un dividende en augmentation de 9% à 1,80 par action.



Il explique avoir amélioré encore ses marges bénéficiaires et généré un flux de trésorerie solide malgré un chiffre d'affaires global en retrait de 13,9% à 5,3 milliards d'euros, du fait notamment de l'inversion de l'inflation du coût de matières premières.



'Bien que les incertitudes économiques demeurent et qu'un certain nombre de marchés finaux restent difficiles', la direction prévoit une croissance modeste du chiffre d'affaires ainsi que des marges à tout le moins stables en 2024.



