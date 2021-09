Bel : et Lactalis finalisent la cession de la marque Leerdammer® et de tous ses droits attachés

Réalisation de la cession par Bel à Lactalis d'un périmètre comprenant Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, la marque Leerdammer et tous ses droits attachés, ainsi que Bel Shostka Ukraine. Cette opération comprend un accord de distribution des produits du groupe Bel par Lactalis en Allemagne, en Italie et en Ukraine.

Lactalis, première entreprise mondiale de produits laitiers, réalise avec Leerdammer l'acquisition d'une des marques fromagères les plus reconnues en Europe. Cette opération s'inscrit dans les priorités stratégiques du Groupe, centrées sur le développement de produits de qualité. Lactalis entend faire bénéficier à Leerdammer de son envergure internationale et poursuivre le développement de la marque.

Bel, groupe leader sur le secteur des fromages de marque et acteur majeur du snacking sain, réaffirme son modèle d'entreprise familiale indépendante pour accélérer le déploiement de sa stratégie, en vue de soutenir son développement sur ses trois territoires complémentaires, le laitier, le fruitier et le végétal.

Le Groupe Bel et le Groupe Lactalis annoncent aujourd'hui la réalisation de la cession d'un périmètre comprenant Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, la marque Leerdammer et tous ses droits attachés, ainsi que Bel Shostka Ukraine, à Lactalis. Le périmètre concerné est transféré à Lactalis par Sicopa, filiale détenue à 100% par Bel, en échange de 1.591.472 actions Bel (représentant 23,16% du capital de Bel) détenues par Lactalis. Toutes les conditions suspensives à la finalisation de la transaction ont été satisfaites, notamment l'autorisation sans réserve au titre du contrôle des concentrations de la Commission européenne obtenue le 26 août 2021[1].

Antoine Fievet, Président-Directeur Général du Groupe Bel, a déclaré : « Je me réjouis du succès de cette cession. Tout d'abord, elle offre de nouvelles perspectives aux marques Shostka et Leerdammer ; je voudrais remercier et adresser mes meilleurs vœux aux équipes, qui ont construit leur succès durant ces 20 dernières années. C'est pour nous une nouvelle étape qui renforce notre modèle d'acteur familial indépendant, qui est depuis la création du Groupe un facteur clé de notre succès. Elle nous permet de continuer à déployer notre stratégie visant à équilibrer notre offre sur les territoires du laitier, du fruitier et du végétal, en cohérence avec notre mission d'entreprise d'offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. »

Emmanuel Besnier, Président du Groupe Lactalis, a déclaré : « Avec l'acquisition de Leerdammer et de Shostka, le Groupe Lactalis va compléter son offre d'une gamme de produits connus et appréciés des consommateurs. Notre volonté est de faire de la marque européenne Leerdammer une marque mondiale, en nous appuyant sur l'envergure du Groupe Lactalis. Nous sommes ravis d'accueillir de nouvelles équipes et leur savoir-faire fromager au sein du Groupe ».

Le Groupe Lactalis, un leader mondial des produits laitiers

Lactalis renforce son activité fromagère

En cohérence avec son ambition stratégique de développer des produits laitiers sains et accessibles au plus grand nombre et de pérenniser les savoir-faire laitiers, le Groupe Lactalis entend soutenir activement le développement de Leerdammer en lui faisant bénéficier de son envergure internationale.

Cette opération offre également de belles perspectives de développement en Italie et en Allemagne en renforçant l'ancrage européen du Groupe familial. Lactalis prend pied sur le marché des fromages de Hollande et s'implante industriellement pour la première fois dans ce pays avec deux sites de production et une collecte locale. L'acquisition de Shostka va aussi permettre à Lactalis de consolider son activité en Ukraine où il est présent depuis 25 ans. Près d'un millier de collaborateurs néerlandais, allemands, italiens et ukrainiens rejoignent le Groupe Lactalis.

Le Groupe Bel, un acteur majeur du snacking sain

Poursuite du déploiement de la stratégie et indépendance renouvelée

L'opération de cession d'un périmètre d'activités comprenant la marque Leerdammer s'inscrit dans la continuité de la stratégie du Groupe Bel, qui vise à élargir ses activités au-delà des produits fromagers pour renforcer sa position d'acteur majeur du snacking sain. Elle permet au Groupe de disposer de marges de manœuvre supplémentaires en vue d'accroître sa diversification sur ses trois territoires complémentaires et d'atteindre à moyen terme l'équilibre de son chiffre d'affaires entre le laitier et le fruitier / végétal, mais aussi d'accélérer le déploiement de ses activités sur des marchés à fort potentiel de croissance pour demain, comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord.

L'opération, qui induit la reprise par Bel des actions de Lactalis, permet également aux familles actionnaires de bénéficier d'une flexibilité nouvelle pour financer la croissance future du Groupe et de renforcer leur position, confirmant ainsi son modèle d'entreprise familiale indépendante.

Conseils financiers et juridiques

BNP Paribas et Perella Weinberg Partners et Oppenheimer ont agi en tant que conseils financiers et Linklaters LLP a agi en tant que conseil juridique du Groupe Bel.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et Bredin Prat ont agi en tant que conseils juridiques du Groupe Lactalis.

[1]Comme indiqué dans le communiqué de presse de Bel en date du 27 août 2021.