Bel : l'OPR démarre le 24 décembre

L'AMF annonce que l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Bel, déposée par BNP Paribas pour le compte de la société Unibel, sera ouverte du 24 décembre 2021 au 10 janvier 2022 inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 311.784 actions qu'il ne détient pas directement et indirectement au prix unitaire de 550 euros, soit 4,54% du capital et 3,71% des droits de vote du groupe fromager.



Il est précisé que l'initiateur, qui remplit d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre.



