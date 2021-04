Bel : Avec Nurishh, sa 1ère marque 100% végétale, le Groupe Bel accélère sa transformation et confirme son ambition de contribuer à offrir une alimentation végétale accessible à tous

En 2015, Bel a amorcé une transformation visant à élargir ses activités pour devenir un acteur majeur du snacking sain. L'acquisition de MOM et ses marques Materne, Pom'Poteset Mont-Blancen 2016, a marqué une première étape dans cette stratégie de diversification.

Conscient de la nécessité de rééquilibrer les sources d'alimentation d'origine animale et végétale pour répondre aux besoins d'une population mondiale croissante tout en préservant les ressources de la planète, le Groupe Bel a annoncé en 2019 sa volonté de se développer désormais sur trois territoires complémentaires : le laitier, le fruitier et le végétal.

Pour répondre à ses ambitions et faire sa place dans le végétal, le Groupe a lancé ses premiers produits mixtes ou 100% végétaux en 2020. Sous la marque Boursin®, Bel a dévoilé Boursin© Dairy Free aux Etats-Unis et au Canada, puis Les Créatifs Tartinables Boursin en France, dont une partie de la gamme allie la douceur et le fondant du fromage, à des légumes ou légumineuses… En 2021, le Groupe a également lancé The Laughing Cow© Blends, qui réunit le meilleur du laitier et des légumineuses, aux Etats-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.

Cette transformation est également menée grâce à un rapprochement avec des start-ups ou d'entreprises pionnières, qui innovent pour l'alimentation saine et durable de demain. En décembre 2020, le Groupe a rejoint le fonds dédié à l'investissement d'amorçage de technologies plant-based et cell-based de Big Idea Ventures LLC, leader mondial de l'investissement du secteur de la FoodTech, pour identifier et soutenir les entrepreneurs et projets les plus prometteurs en matière de protéines alternatives.

« Le lancement de Nurishh marque une étape structurante de la présence de Bel sur le marché du végétal, déclare Cécile Béliot Directrice Générale Adjointe en charge de la stratégie, des leviers de croissance et des marchés. Nous avons l'ambition, mais aussi le savoir-faire et les capacités d'innovation pour contribuer à rendre l'alimentation végétale, véritablement accessible à tous, en phase avec notre mission, 'For All, For Good'. Cette stratégie, initiée avec nos marques cœur (La Vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®…), s'étend désormais à une marque dédiée et à même de répondre à toutes les habitudes, goûts et besoins alimentaires. »

La large gamme de produits Nurishh, allant du cœur fleuri destiné à la consommation de table au râpé, a été développée pour accompagner les consommateurs dans leurs divers usages culinaires, choix et habitudes alimentaires, et répondre à la demande d'un marché du végétal en forte croissance.

Avec cette nouvelle marque internationale, Bel entend devenir un des acteurs de l'alimentation végétale et de démocratiser la consommation de ces nouveaux produits.

Nurishh rejoint ainsi aujourd'hui le portefeuille de marques positives et motrices du changement du Groupe, aux côtés de ses marques fromagères et fruitières iconiques : La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Leerdammer®, Pom'Potes® et GoGo squeeZ®. Elle illustre la capacité du Groupe Bel à répondre, par l'innovation, aux enjeux d'une alimentation plus saine, plus responsable, qui rassemble et accessible à tous.