Bel : Résultats du 1er semestre 2021

Perspectives 2021

La volatilité des devises et l'orientation défavorable des prix des matières premières se confirment en ce début d'année 2021 et appellent à une posture de prudence renouvelée. Si l'évolution de la pandémie liée à la Covid-19 et de la situation économique comme géopolitique au Proche et Moyen-Orient comporte de nombreuses incertitudes, l'accélération des campagnes de vaccination à travers le monde et la stabilisation progressive de la situation dans certains pays du Levant constituent des signaux positifs. Enfin, la croissance du Groupe Bel au prochain trimestre de l'exercice devrait être soutenue par un effet de base plus favorable, une accélération des activations avec plusieurs lancements d'innovations, les fêtes de Pâques et de Ramadan, ainsi que la reprise économique particulièrement dynamique dans des marchés clés comme les États-Unis et la Chine.

Dans ce contexte, le Groupe Bel confirme sa confiance dans sa capacité à renforcer sa présence sur le marché du snacking sain en continuant à innover et à accroître l'attractivité de son offre sur ses trois territoires complémentaires que sont le lait, le fruit et le végétal. Conformément à son modèle de croissance engagée et responsable, le Groupe entend poursuivre ses efforts en vue de réduire son impact environnemental et de continuer à contribuer à un nouveau modèle agro-industriel positif, en cohérence avec sa mission d'entreprise dont la finalité est une alimentation plus saine et responsable pour tous.

Au cours du premier trimestre 2021, Bel a notamment renforcé la politique d'approvisionnement de ses usines en électricité renouvelable afin d'atteindre ses objectifs de réduction carbone des Scopes 1 et 23

fin 2021. À ce jour, tous les sites fromagers se trouvant sur le territoire américain sont alimentés en électricité renouvelable. Le Groupe a également lancé un partenariat entre Bel Brands USA et Land

O'Lakes en vue de piloter conjointement un programme d'agriculture régénératrice, qui sera clé pour contribuer à développer une filière laitière durable, et déployé avec succès une campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire aux côtés de Too Good To Go au Royaume-Uni et en Espagne, après la France en mars 2020 et le Portugal en décembre 2020. Bel entend poursuivre ces actions fortes au cours du prochain trimestre, dans le cadre de sa politique ambitieuse de Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Le Groupe Bel et le Groupe Lactalis ont conclu le 18 mars 2021 une promesse unilatérale d'achat portant sur le transfert d'un périmètre comprenant Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, la marque Leerdammer et tous ses droits attachés, ainsi que Bel Shostka Ukraine, en échange de 1.591.472 actions Bel détenues par Lactalis (23,16% du capital de Bel). Cette opération s'inscrit dans la continuité de la stratégie du Groupe Bel qui vise à élargir ses activités au-delà des produits fromagers pour renforcer sa position d'acteur majeur du snacking sain.

La conclusion des accords définitifs relatifs à l'opération d'échange pourra intervenir à l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel de certaines des entités concernées. La réalisation de l'opération sera conditionnée à l'obtention des autorisations requises en matière de contrôle des concentrations et devrait intervenir avant la fin de l'été 2021, conformément au calendrier indicatif annoncé.

Bel a l'intention de déposer un projet d'offre publique de rachat d'actions (OPRA)4 à un prix de 440 euros par action5 à l'issue de l'opération d'échange.

Bel a par ailleurs été informée de l'intention d'Unibel de déposer un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO)4 auprès de l'AMF sur le solde des titres Bel, dès que possible

l'issue du règlement livraison de l'OPRA et au même prix par action que cette dernière, soit 440 euros par action 5 . La clôture de l'OPR-RO devrait intervenir avant la fin de l'année 2021.