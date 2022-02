Fin des colorants et des arômes artificiels chez Bel : regards croisés sur une ambition clé du groupe

« S'engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous » est la mission du Groupe Bel. Le groupe, dont les produits sont consommés par plus de 400 millions de personnes à travers le monde, a une grande responsabilité : fournir des aliments sains, nutritifs et équilibrés.

Pour atteindre cet objectif, il s'est engagé en 2018 à supprimer tous les colorants et arômes artificiels d'ici fin 2021 sur l'ensemble de ses marques cœur : Apéricube, La vache qui rit, Kiri, Nurishh et Boursin. Un objectif fièrement atteint ! Explications de Mariana Coronel, Directrice des marques monde et Caroline Chesneau, Directrice Nutrition du Groupe Bel.

Comment le Groupe et les marques ont-ils donné vie à l'ambition « sans colorants ni arômes artificiels » ?

Caroline Chesneau - Nous sommes arrivés à un tournant dans notre société, marqué par une évolution rapide des enjeux en matière d'environnement et de nutrition. Est apparue une toute nouvelle génération de consommateurs engagés qui ont des attentes croissantes en matière de nutrition. Si le goût reste prépondérant dans leur prise de décision, ils veulent également savoir ce qu'ils achètent et ce qu'ils consomment. Nous sommes passés de l'ère du « quoi » à celle du « comment ».

Chez Bel, l'ensemble de notre chaîne de valeur est mobilisée pour répondre à ces attentes. Nous travaillons en permanence avec les équipes marketing et R&D afin de fournir un profil nutritionnel amélioré et de simplifier les listes d'ingrédients de nos recettes. C'est un travail d'équipe !

Nous sommes fiers d'annoncer que fin 2021, 100 % de nos marques cœur sont exemptes de colorants et d'arômes artificiels

Mariana Coronel - Ces trois dernières années, nous n'avons eu de cesse de développer des marques positives en simplifiant la liste des ingrédients pour créer des recettes plus naturelles.

En 2020, nous avons lancé une nouvelle recette pour Kiri en Europe avec des ingrédients uniquement laitiers, de l'eau, du sel et des ferments.

En 2021, nous avons également lancé une nouvelle recette pour La Vache qui rit avec seulement 4 ingrédients et 100 % de produits laitiers : une vraie révolution pour un fromage fondu !

La suppression de l'ensemble des colorants et arômes artificiels des produits de nos marques cœur a représenté un grand pas en avant pour nous. N'oublions pas que c'était déjà le cas pour Apéricube depuis 2020 ! La mise en œuvre de ces nouvelles recettes a nécessité de nombreuses modifications techniques et beaucoup d'énergie !

Du point de vue nutritionnel, quelle est la feuille de route du Groupe pour les années à venir ?

Caroline Chesneau - Le fait d'être consommé par des millions de personnes à travers le monde, dont une forte proportion d'enfants, donne à notre Groupe et à ses produits, une grande responsabilité. C'est pourquoi nous améliorons constamment la qualité nutritionnelle et le caractère naturel de nos recettes. Nous avons par exemple pour objectif que 80 % de notre portefeuille de produits à destination des enfants et des familles, soit conforme à notre outil Bel Nutri+* d'ici 2025 (aujourd'hui, 72 % de nos produits respectent cet objectif). Cela signifie :

adapter continuellement les quantités de vitamines et de minéraux, en fonction de la législation en matière de nutrition dans les pays de nos consommateurs, et équilibrer la teneur en sel, en matières grasses et en protéines ;

travailler avec des experts hautement qualifiés (nutritionnistes, sociologues, chercheurs en santé publique, etc.) pour garantir la cohérence avec notre mission ;

améliorer la composition nutritionnelle de nos produits d'origine végétale : qu'ils soient à 100 % d'origine végétale ou dcomposés d'un mélange de produits laitiers et de légumineuses/légumes ;

améliorer l'accès à l'éducation à la nutrition par la mise en œuvre de nos programmes dans 10 pays d'ici 2025 (nous comptons déjà 7 programmes actifs en 2021).

Comment les marques mondiales réussissent-elles à adapter en permanence leurs recettes aux besoins locaux ?

Mariana Coronel - Il est de notre responsabilité de suivre ces évolutions et de réussir à anticiper en adaptant nos produits aux besoins des consommateurs, tout en nous assurant qu'ils sont accessibles à tous. Pour conserver notre rôle de pionnier, nos équipes doivent faire preuve de beaucoup d'agilité et toujours avoir une longueur d'avance sur la concurrence !

*L'outil Bel Nutri+ définit des seuils cibles pour plusieurs nutriments clés (protéines, matières grasses, acides gras saturés, sodium, calcium et sucres ajoutés) sur la base de recommandations nutritionnelles, avec la validation de 14 experts internationaux