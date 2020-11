Fromagerie Bel : le CA trimestriel progresse de 2%

05/11/2020 | 18:44

Fromagerie Bel enregistre un chiffre d'affaires consolidé à la fin du 3e trimestre de 857 millions d'euros, en recul de 1,1% par rapport au 3e trimestre 2019, ou en progression de 2% en croissance organique.

L'activité est notamment portée par la croissance des marchés Amérique et Asie-pacifique (+7,4% en organique).



Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le CA s'établit à 2594 millions d'euros, en progression de 2,7% par rapport à la même période, un an plus tôt (ou +3,5% en croissance organique).



Malgré le contexte incertain, Fromagerie Bel anticipe une amélioration de sa marge opérationnelle cette année, par rapport à 2019.



