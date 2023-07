Bel Fuse Inc. conçoit, fabrique et commercialise une gamme de produits qui protègent et connectent les circuits électroniques. Elle opère à travers trois segments : Connectivity Solutions, Power Solutions and Protection, et Magnetic Solutions. Le segment Connectivity Solutions propose des connecteurs en cuivre et en fibre optique ainsi que des assemblages intégrés, qui assurent la connectivité pour toute une série d'applications dans de multiples secteurs, tels que la défense et les infrastructures de réseau. Le segment des solutions d'alimentation et de protection propose des alimentations électriques internes et externes à courant alternatif/courant continu (AC/DC), des convertisseurs DC/DC, des onduleurs DC/AC, des fusibles au niveau de la carte et des dispositifs à coefficient de température positif en polymère, conçus pour les marchés de l'électronique et des télécommunications. Son segment Magnetic Solutions propose des modules de connecteurs intégrés (ICM), des transformateurs de puissance, des inductances de puissance à montage en surface (SMD) et des transformateurs d'alimentation à découpage (SMPS), ainsi que des composants discrets-Ethernet.

Secteur Equipements et pièces électroniques