Belden Inc. est un fournisseur mondial de solutions de réseaux spécialisés. Les secteurs de la société comprennent les solutions d'entreprise et les solutions industrielles. Le segment Enterprise Solutions est un fournisseur d'infrastructures de réseau et de solutions à large bande, ainsi que de solutions de câblage et de connectivité pour les applications commerciales audio/vidéo et de sécurité. Ses gammes de produits comprennent des câbles en cuivre et des solutions de connectivité, des câbles en fibre et des solutions de connectivité, des panneaux d'interconnexion, des racks et des boîtiers, ainsi que des systèmes d'extension de signaux et de commutation matricielle. Le segment Solutions industrielles est un fournisseur de produits de mise en réseau et de connectivité des machines. Ses produits comprennent des réseaux physiques, des composants d'infrastructure de bus de terrain et des systèmes de connectivité sur machine pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux et des fabricants d'équipements originaux (OEM). Ses produits comprennent des solutions, telles que des commutateurs Ethernet industriels, des logiciels de gestion de réseau, des routeurs, des pare-feu, des passerelles, des connecteurs/systèmes et des câbles Ethernet industriels.

Secteur Communications et réseautage