Belden Inc. est un fournisseur mondial de solutions d'infrastructure de réseau et de numérisation. La société opère à travers deux segments : Enterprise Solutions et Industrial Automation Solutions. Le segment Enterprise Solutions est un fournisseur d'infrastructures de réseau et de solutions à large bande, ainsi que de solutions de câblage et de connectivité pour les applications commerciales audio/vidéo et de sécurité. Ses solutions à large bande sont principalement destinées aux fournisseurs de services à large bande et sans fil. Ses gammes de produits d'entreprise comprennent des câbles en cuivre et des solutions de connectivité, des câbles en fibre optique et des solutions de connectivité, des panneaux d'interconnexion, des racks et des boîtiers, ainsi que des systèmes d'extension de signal et de commutation matricielle sécurisés et à haute performance. Le segment des solutions d'automatisation industrielle fournit des infrastructures de réseau et des solutions de numérisation pour permettre à ses clients de prendre des décisions éclairées. Ses produits et solutions englobent les quatre aspects du traitement des données, à savoir l'acquisition, la transmission, l'orchestration et la gestion.

Secteur Communications et réseautage